Ли Чжэ Мён: Южная Корея сохранит важные отношения с РФ несмотря на сложности

«Отношения России и Севера развиваются в нежелательном для нас направлении. Но нельзя бросать всё», — подчеркнул Ли Чжэ Мён.
Южнокорейский лидер отметил, что сближение Москвы и Пхеньяна идёт в русле, неблагоприятном для его страны, однако, по его словам, полный отказ от контактов с Россией был бы ошибкой и лишь усугубил бы ситуацию. Ли Чжэ Мён пояснил, что Сеул продолжает прилагать усилия для поддержания диалога, хотя сейчас такие попытки серьёзно осложнены и проходят в условиях множества ограничений. Президент добавил, что возможности влияния на происходящее ограничены, но отказ от действий может привести к ухудшению положения.
Ранее Ли Чжэ Мён подчёркивал, что Китай и Россия, по его мнению, играют значимую роль в поддержании стабильности на Корейском полуострове, однако ключевое значение он отводил США. Президент отмечал, что диалог между Севером и Югом имеет серьёзные ограничения, поэтому именно Вашингтон, как он выразился, выполняет «самую важную роль». Ли Чжэ Мён также заявлял, что Сеул намерен поддерживать миротворческие инициативы американского лидера Дональда Трампа и содействовать их реализации.
