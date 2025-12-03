Ричмонд
Ли Чжэ Мён: Южная Корея сохранит важные отношения с РФ несмотря на сложности

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что отношения с Россией остаются важными для Сеула, и власти намерены продолжать коммуникацию с Москвой, несмотря на напряжённый фон. Об этом он сообщил на встрече с иностранными журналистами.

Источник: Life.ru

«Отношения России и Севера развиваются в нежелательном для нас направлении. Но нельзя бросать всё», — подчеркнул Ли Чжэ Мён.

Южнокорейский лидер отметил, что сближение Москвы и Пхеньяна идёт в русле, неблагоприятном для его страны, однако, по его словам, полный отказ от контактов с Россией был бы ошибкой и лишь усугубил бы ситуацию. Ли Чжэ Мён пояснил, что Сеул продолжает прилагать усилия для поддержания диалога, хотя сейчас такие попытки серьёзно осложнены и проходят в условиях множества ограничений. Президент добавил, что возможности влияния на происходящее ограничены, но отказ от действий может привести к ухудшению положения.

Ранее Ли Чжэ Мён подчёркивал, что Китай и Россия, по его мнению, играют значимую роль в поддержании стабильности на Корейском полуострове, однако ключевое значение он отводил США. Президент отмечал, что диалог между Севером и Югом имеет серьёзные ограничения, поэтому именно Вашингтон, как он выразился, выполняет «самую важную роль». Ли Чжэ Мён также заявлял, что Сеул намерен поддерживать миротворческие инициативы американского лидера Дональда Трампа и содействовать их реализации.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

