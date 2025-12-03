Ли Чжэ Мён: Южная Корея сохранит важные отношения с РФ несмотря на сложности

Южнокорейский лидер отметил, что сближение Москвы и Пхеньяна идёт в русле, неблагоприятном для его страны, однако, по его словам, полный отказ от контактов с Россией был бы ошибкой и лишь усугубил бы ситуацию. Ли Чжэ Мён пояснил, что Сеул продолжает прилагать усилия для поддержания диалога, хотя сейчас такие попытки серьёзно осложнены и проходят в условиях множества ограничений. Президент добавил, что возможности влияния на происходящее ограничены, но отказ от действий может привести к ухудшению положения.