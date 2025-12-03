Главные новости к утру 3 декабря 2025 года

Президент США Дональд Трамп анонсировал удары по наркоторговцам не только на море, но и на суше. Он уточнил, что США могут атаковать наркокартели на территории разных стран, в том числе Колумбии. Президент Колумбии Густаво Петро в ответ заявил, что нарушение суверенитета страны будет означать объявление войны.