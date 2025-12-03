Главные новости к утру 3 декабря 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 декабря 2025.
Ушаков рассказал о повестке переговоров Путина и Уиткоффа
В ходе встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа обсуждался территориальный вопрос, перспективы экономического сотрудничества двух стран и предложения по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.
Рубио отметил прогресс в урегулировании кризиса на Украине
Вашингтон считает, что Москва и Киев стали ближе к заключению мирных договоренностей, чем когда-либо за последние три года. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в интервью СМИ. Он добавил, что прогресс достигнут благодаря усилиям США, которые работают над сделкой уже 10 месяцев.
Песков оценил возможность новогоднего перемирия в зоне СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, предложит ли Москва новогоднее перемирие в зоне проведения спецоперации, сообщил, что вопрос о временном прекращении военных действий пока не поднимался, так как в настоящее время продолжается «совсем другой процесс».
МИД Китая поддерживает усилия по разрешению кризиса на Украине
Китай поддерживает усилия, способствующие урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И во время встречи с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу. Основной темой переговоров представителей КНР и России стало обсуждение вопросов стратегической безопасности.
Трамп заявил о готовности США наносить новые удары по наркоторговцам
Президент США Дональд Трамп анонсировал удары по наркоторговцам не только на море, но и на суше. Он уточнил, что США могут атаковать наркокартели на территории разных стран, в том числе Колумбии. Президент Колумбии Густаво Петро в ответ заявил, что нарушение суверенитета страны будет означать объявление войны.