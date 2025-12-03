Ричмонд
Хегсет назвал идеальным ужин в компании Путина

Глава Пентагона Пит Хегсет рассказал, какую компанию счел бы идеальной для ужина. Об этом он рассказал в подкасте на Youtube журналистки Кэти Миллер.

Он отметил, что за стол посадил бы трех президентов: США — Дональда Трампа, России — Владимира Путина и Украины — Владимира Зеленского, назвав такую встречу «ужином ради мира».

По его словам, на столе был бы салат с «русской заправкой», которую в США называют смесью майонеза и кетчупа.

Владимир Путин на встрече с американской делегацией 2 декабря сообщил, что Россия с чем-то может согласиться в рамках плана Соединенных Штатов по Украине. Об этом также рассказал представитель российского лидера Юрий Ушаков.

Ушаков заявил, что переговоры с американской делегацией — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — проходили в закрытом режиме и стороны заранее договорились не раскрывать содержание обсуждений. С российской стороны, помимо помощника российского лидера и самого президента России, присутствовал и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Что рассказал Ушаков про переговоры с представителями США — в материале «Вечерней Москвы».

