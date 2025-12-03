Хегсет назвал идеальным ужин в компании Путина

Ушаков заявил, что переговоры с американской делегацией — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером — проходили в закрытом режиме и стороны заранее договорились не раскрывать содержание обсуждений. С российской стороны, помимо помощника российского лидера и самого президента России, присутствовал и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Что рассказал Ушаков про переговоры с представителями США — в материале «Вечерней Москвы».