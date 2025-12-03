Ричмонд
Съезд молодежных парламентов СФО пройдет в Иркутске

Иркутская область, НИА-Байкал — Вопросы развития межпарламентской деятельности обсудили на заседании Молодежного парламента при Законодательном Собрании Иркутской области, которое прошло под председательством Глеба Муравского.

Источник: НИА Байкал

Участие в заседании принял спикер областного парламента Александр Ведерников, депутаты Законодательного Собрания и Молодежного парламента. Как отметил Глеб Муравский, основной точкой роста в развитии межпарламентского взаимодействия депутаты МП видят объединение молодежных парламентов Сибири.

Такие объединения уже были созданы в Центральном и Приволжском федеральных округах. Сейчас ведется организационная работа, реализуют обучающие программы при поддержке центров управления регионами, уточняет пресс-служба ЗС. В очном формате, рассказал председатель МП, молодые парламентарии Сибирского федерального округа встретятся в рамках Съезда, который планируется провести в 2026 году в Иркутске. Александр Ведерников поддержал инициативу молодых депутатов.

«Работа молодежных парламентов — это реальные дела, которые меняют жизнь вокруг. Каждый ваш успешный проект — это чья-то решенная проблема, чья-то появившаяся возможность», — подчеркнул спикер, пожелав парламентариям плодотворной работы.

16+