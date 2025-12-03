Съезд молодежных парламентов СФО пройдет в Иркутске

Такие объединения уже были созданы в Центральном и Приволжском федеральных округах. Сейчас ведется организационная работа, реализуют обучающие программы при поддержке центров управления регионами, уточняет пресс-служба ЗС. В очном формате, рассказал председатель МП, молодые парламентарии Сибирского федерального округа встретятся в рамках Съезда, который планируется провести в 2026 году в Иркутске. Александр Ведерников поддержал инициативу молодых депутатов.