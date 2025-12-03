Defense One: АНБ США сократило 2 тыс. сотрудников из-за давления Трампа

По данным портала, точное число сотрудников агентства засекречено из соображений безопасности, однако, согласно опубликованному в прошлом году властями штата Мэриленд отчету, на тот момент в АНБ работали порядка 39 тыс. человек. Источники отметили, что «чистка» была проведена в результате многомесячного давления со стороны администрации в рамках ее усилий по сокращению федерального правительства, а также уменьшения избыточной численности и снижения политизированности разведсообщества.