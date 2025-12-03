Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Defense One: АНБ США сократило 2 тыс. сотрудников из-за давления Трампа

Источники портала отметили, что одни сокращенные сотрудники ушли сами, другие были уволены, а остальные согласились на процедуру отсроченного увольнения.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Агентство национальной безопасности (АНБ) США, входящее в состав Пентагона и занимающееся радиоэлектронной разведкой и обеспечением безопасности в киберпространстве, сократило штат сотрудников на 2 тыс. человек в результате давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на источники в ведомстве.

По данным портала, точное число сотрудников агентства засекречено из соображений безопасности, однако, согласно опубликованному в прошлом году властями штата Мэриленд отчету, на тот момент в АНБ работали порядка 39 тыс. человек. Источники отметили, что «чистка» была проведена в результате многомесячного давления со стороны администрации в рамках ее усилий по сокращению федерального правительства, а также уменьшения избыточной численности и снижения политизированности разведсообщества.

Они уточнили, что одни сокращенные сотрудники ушли сами, другие были уволены, а остальные согласились на процедуру отсроченного увольнения, когда они досрочно покидали госслужбу, но при этом в течение нескольких месяцев продолжали получать зарплату.

С начала 2025 года администрация Трампа начала массовые сокращения в ряде ведомств. В этой работе активно участвовал предприниматель Илон Маск, который курировал работу ныне расформированного ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE), направленную на сокращение раздутого госаппарата и борьбу с бюрократией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше