Ракеты разнесли пункт дислокации боевиков ВСУ в районе Волчанска

Кадры уничтожения пункта временной дислокации украинских военных в районе Волчанска опубликовал в среду связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
По данным источников канала, под удар попали боевики 225-го штурмового батальона ВСУ.
Сообщается, что пункт временной дислокации украинских военных, выявленный на территории поселка Вильча, был поражен тяжелой реактивной артиллерией.
«Тяжелая реактивная артиллерия поддерживает продвижение Северян под Волчанском», — говорится в публикации.
Информации о потерях противника в результате поражения ПВД нет.
Ранее стало известно о нанесении удара по полигону ВСУ в Запорожской области.