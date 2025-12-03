Таиланд отменил дневной запрет на продажу алкоголя

Как сообщалось ранее, туристическая полиция Таиланда задержала шестерых россиян на острове Пханган за участие в нелегальной игре в покер. Во время рейда в арендованном частном доме сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу десять иностранцев. Помимо россиян, среди задержанных оказались граждане Германии, Великобритании, Израиля и Румынии.