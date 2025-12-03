Таиланд отменил дневной запрет на продажу алкоголя

В Таиланде отменили действовавший свыше 50 лет запрет на продажу алкоголя в обеденные часы. Постановление вступило в силу сразу после публикации в официальном издании «Королевская газета».
В документе указано, что теперь ограничения на реализацию спиртного в дневное время снимаются для предпринимателей по всей стране.
