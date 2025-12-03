Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таиланд отменил дневной запрет на продажу алкоголя

Страна сняла ограничение, действовавшее более полувека.

Источник: Аргументы и факты

В Таиланде отменили действовавший свыше 50 лет запрет на продажу алкоголя в обеденные часы. Постановление вступило в силу сразу после публикации в официальном издании «Королевская газета».

В документе указано, что теперь ограничения на реализацию спиртного в дневное время снимаются для предпринимателей по всей стране.

Как сообщалось ранее, туристическая полиция Таиланда задержала шестерых россиян на острове Пханган за участие в нелегальной игре в покер. Во время рейда в арендованном частном доме сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу десять иностранцев. Помимо россиян, среди задержанных оказались граждане Германии, Великобритании, Израиля и Румынии.