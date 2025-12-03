Ричмонд
Турецкая Besiktas Shipping прекратила операции с Россией после атаки на судно

Турецкая компания Besiktas Shipping, чей нефтяной танкер был поврежден у побережья Сенегала, заявила о прекращении судоходных операций с Россией. В компании сказали, что ситуация с безопасностью в регионе «значительно обострилась».

Источник: AP 2024

В Besiktas Shipping уточнили, что больше не будут совершать рейсы, связанные с Россией. Компания при этом заверила, что строго соблюдала все международные санкции и торговые ограничения.

«После тщательной оценки мы пришли к выводу, что риски, которым подвергаются наши суда и экипаж, стали неприемлемыми. Поскольку безопасность нашего персонала и активов является нашим главным приоритетом, мы прекращаем все подобные операции», — прокомментировали в компании (цитата по Reuters).

В конце ноября турецкий танкер Mersin, который направлялся из Тамани в Дакар под флагом Панамы, дал течь у берегов Сенегала. Возможной причиной называли нападение. Судно перевозило нефтепродукты, из экипажа никто не пострадал.