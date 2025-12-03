Ричмонд
ABC: Путин четко дал понять, что не отдаст Донбасс Киеву

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин сообщил Уиткоффу о согласии РФ с частью плана США по Украине.

Российский лидер Владимир Путин уже несколько раз, в том числе на встрече с американской делегацией в Москве во вторник, 2 декабря, дал понять, что не отдаст Донбасс киевскому режиму, материал из ABC News перевел aif.ru.

«Российский лидер дал понять, что не пойдёт на компромиссы, повторив в заявлениях своё требование к Украине покинуть территорию», — говорится в материале.

В публикации подчеркивается, что переговоры с украинским политиком Владимиром Зеленским бессмысленны, пока он пытается настаивать на переходе территории под контроль Киева.

Напомним, во вторник, 2 декабря, Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Переговоры длились почти пять часов. После встречи помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин сообщил Уиткоффу о согласии РФ с частью плана США по Украине, однако некоторые предложения Вашингтона вызывают критику.

