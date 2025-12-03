Маск предсказал 12 лет правления Трампа-Вэнса

Маск был куратором DOGE, созданного в январе, в администрации Трампа. Шаги, предпринятые им во главе DOGE, в том числе массовые увольнения госслужащих, вызвали много критики. По США и всему миру прокатились масштабные протесты против Tesla из-за его деятельности. По данным Reuters, администрации Трампа и DOGE удалось сократить почти 12%, или 260 тыс. человек из 2,3 млн федеральных служащих, в основном за счет угроз увольнением, выкупов и предложений о досрочном выходе на пенсию.