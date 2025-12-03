Ричмонд
Турецкий собственник поврежденного танкера заявил о прекращении операций с РФ

Турецкая судоходная компания Beşiktaş Shipping прекращает все операции, связанные с Россией.

Турецкая судоходная компания Beşiktaş Shipping прекращает все операции, связанные с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление судовладельца.

Решение принято после инцидента с нефтяным танкером Mersin компании, который подвергся атаке у берегов Сенегала. В компании заявили, что ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась, а риски для судов и экипажей стали неприемлемыми.

«Она больше не будет совершать рейсы, связанные с Россией», — отмечается в сообщении. При этом компания подчеркнула, что всегда строго соблюдала международные санкции и механизм ценового ограничения.

Beşiktaş Shipping является одним из крупнейших судовладельцев Турции и располагает флотом из 29 танкеров. Атакованный танкер Mersin не получил серьёзных повреждений, экипаж не пострадал, разлива нефти не произошло.

