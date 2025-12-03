Ричмонд
ЕС в смятении на фоне задержания Могерини по делу о мошенничестве

В дипломатических кругах Евросоюза царит шок на фоне задержания бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини в Бельгии по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Le Monde.

Источник: Life.ru

В настоящее время экс-глава европейской дипломатии находится под стражей, а Еврокомиссия и бывшие коллеги отказываются комментировать ситуацию. Это не первый скандал, связанный с именем Могерини — ещё в 2020 году её назначение критиковали как пример «кумовства». Теперь же бывшему дипломату грозит уголовное преследование, что стало шоком для политических кругов ЕС.

О задержании Могерини стало известно накануне, 2 декабря. Она была главой МИД Италии в 2014 году, а затем занимала пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности (до 2019 года). Обыски уже прошли в Европейской службе внешних действий (ЕСВД) в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и частных резиденциях.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

