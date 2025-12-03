ЕС в смятении на фоне задержания Могерини по делу о мошенничестве

В настоящее время экс-глава европейской дипломатии находится под стражей, а Еврокомиссия и бывшие коллеги отказываются комментировать ситуацию. Это не первый скандал, связанный с именем Могерини — ещё в 2020 году её назначение критиковали как пример «кумовства». Теперь же бывшему дипломату грозит уголовное преследование, что стало шоком для политических кругов ЕС.