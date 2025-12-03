Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НАТО может отказаться от регулярных пакетов помощи Киеву на $500 млн

Руководство НАТО хочет позволить странам-членам альянса выделять деньги более гибко.

Источник: Аргументы и факты

Страны Североатлантического альянса рассматривают возможность отказа от регулярного выделения пакетов помощи Украине по $500 млн в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), чтобы сделать механизм поддержки более гибким. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники среди дипломатов альянса.

По данным издания, союзники стремятся повысить устойчивость программы PURL и изучают различные варианты её реформирования. В частности, обсуждается отмена обязательной периодичности и объёма пакетов.

«Один из вариантов — убрать требование выделять средства строго по $500 млн, что позволит странам направлять финансирование более гибко, тогда, когда они этого захотят», — отмечает Politico.

Цель инициативы — обеспечить непрерывные поставки вооружений Киеву и укрепить его позиции в ходе переговорного процесса.

Программа PURL была создана США и НАТО, не предусматривает оказания Вашингтоном прямой военной помощи Киеву. Согласно программе, американское оружие для Киева закупают страны ЕС.

Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты больше не вовлечены в финансирование кризиса на Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше