НАТО может отказаться от регулярных пакетов помощи Киеву на $500 млн

Страны Североатлантического альянса рассматривают возможность отказа от регулярного выделения пакетов помощи Украине по $500 млн в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), чтобы сделать механизм поддержки более гибким. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники среди дипломатов альянса.
По данным издания, союзники стремятся повысить устойчивость программы PURL и изучают различные варианты её реформирования. В частности, обсуждается отмена обязательной периодичности и объёма пакетов.
«Один из вариантов — убрать требование выделять средства строго по $500 млн, что позволит странам направлять финансирование более гибко, тогда, когда они этого захотят», — отмечает Politico.
Цель инициативы — обеспечить непрерывные поставки вооружений Киеву и укрепить его позиции в ходе переговорного процесса.
Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты больше не вовлечены в финансирование кризиса на Украине.