Правительство РФ сочло Северо-Сибирскую ж/д магистраль слишком дорогой

Ранее сообщалось о планах России построить к 2045 году пять высокоскоростных магистралей. Новые линии должны будут соединять Москву с Санкт-Петербургом, Рязанью, Екатеринбургом, Минском и Адлером. Общая протяжённость сети составит около 4,5 тысячи километров, а для её обслуживания потребуется примерно 300 высокоскоростных поездов.