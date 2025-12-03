Ричмонд
Правительство РФ сочло Северо-Сибирскую ж/д магистраль слишком дорогой

Вице-премьер Виталий Савельев направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором оценил проект строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали как экономически нецелесообразный. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Источник: Life.ru

Окончательная стоимость Севсиба может превысить ранее заявленные 50 триллионов рублей. В письме вице-премьера отмечалось, что участки от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи признаны слишком дорогостоящими из-за сложных геологических условий.

Ранее сообщалось о планах России построить к 2045 году пять высокоскоростных магистралей. Новые линии должны будут соединять Москву с Санкт-Петербургом, Рязанью, Екатеринбургом, Минском и Адлером. Общая протяжённость сети составит около 4,5 тысячи километров, а для её обслуживания потребуется примерно 300 высокоскоростных поездов.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

