Правительство РФ сочло Северо-Сибирскую ж/д магистраль слишком дорогой

Окончательная стоимость Севсиба может превысить ранее заявленные 50 триллионов рублей. В письме вице-премьера отмечалось, что участки от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи признаны слишком дорогостоящими из-за сложных геологических условий.
Ранее сообщалось о планах России построить к 2045 году пять высокоскоростных магистралей. Новые линии должны будут соединять Москву с Санкт-Петербургом, Рязанью, Екатеринбургом, Минском и Адлером. Общая протяжённость сети составит около 4,5 тысячи километров, а для её обслуживания потребуется примерно 300 высокоскоростных поездов.
