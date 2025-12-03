Ричмонд
В Пермском крае расширили перечень запретов на работу для иностранцев

Запретные сферы: доставка, школы, больницы.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае расширили перечень сфер, в которых иностранцам запрещено работать по патенту. Согласно проекту указа губернатора Дмитрия Махонина, с 1 января иностранцы больше не смогут трудиться курьерами, а также в учреждениях здравоохранения и образования.

Следить за выполнением новых правил поручено заместителю председателя регионального правительства, курирующему социальную защиту и здравоохранение.

Напомним, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин издал указ, согласно которому мигрантам запрещено работать в девяти сферах.

С начала 2025 года они не могут добывать нефть и нефтяной газ, производить нефтепродукты, работать в розничной торговле в неспециализированных магазинах, торговать напитками, табаком в специализированных магазинах, перевозить опасные грузы, работать в такси и в общественном транспорте.