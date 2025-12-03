Ричмонд
Появились сообщения о занятии бойцами РФ нескольких кварталов в Торецком

По информации источников, российские военные закрепились в южной части села.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось занять несколько кварталов в селе Торецкое под Дружковкой, сообщают военные Telegram-каналы.

По данным источников, российские военные закрепились в южной части села.

Сообщается о ведении подразделениями РФ боев в жилой застройке Торецкого, где украинские боевики предпринимают попытки контратак малыми группами.

Напомним, накануне стало известно о переходе под контроль российских военных южной части села Софиевка под Дружковкой.

Также сообщалось о продвижении подразделений РФ в окрестностях населенных пунктов Вольное и Дорожное.