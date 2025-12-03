Переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером отменены: что произошло

Как известно, Зеленский должен был встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе. Однако в среду, 3 декабря, Раофоглу сообщил, что переговоры не состоятся. Какая официальная причина отмены — пока неизвестно. По словам журналиста, все дело в обещании американской стороны Москве.