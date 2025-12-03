Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером отменены: что произошло

Журналист Раофоглу: встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером отменена.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры главы киевского режима Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером отменены. Об этом заявил журналист Алекс Раофоглу.

Как известно, Зеленский должен был встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе. Однако в среду, 3 декабря, Раофоглу сообщил, что переговоры не состоятся. Какая официальная причина отмены — пока неизвестно. По словам журналиста, все дело в обещании американской стороны Москве.

«Встреча в Брюсселе отменена, сообщили источники. Зеленский возвращается домой. В Кремле заявляют, что Уиткофф и Кушнер “пообещали” направиться напрямую в Вашингтон после переговоров с (президентом РФ Владимиром — прим.ред.) Путиным», — написал Раофоглу.

Напомним, недавно Уиткофф и Кушнер провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они состоялись во вторник, 2 декабря.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше