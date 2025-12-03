Переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером отменены: что произошло

Переговоры главы киевского режима Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером отменены. Об этом заявил журналист Алекс Раофоглу.
Как известно, Зеленский должен был встретиться с Уиткоффом и Кушнером в Брюсселе. Однако в среду, 3 декабря, Раофоглу сообщил, что переговоры не состоятся. Какая официальная причина отмены — пока неизвестно. По словам журналиста, все дело в обещании американской стороны Москве.
«Встреча в Брюсселе отменена, сообщили источники. Зеленский возвращается домой. В Кремле заявляют, что Уиткофф и Кушнер “пообещали” направиться напрямую в Вашингтон после переговоров с (президентом РФ Владимиром — прим.ред.) Путиным», — написал Раофоглу.
Напомним, недавно Уиткофф и Кушнер провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они состоялись во вторник, 2 декабря.