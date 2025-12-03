Ричмонд
Рубио сделал новое заявление о конфликте на Украине

Рубио назвал 20% территории ДНР ключевым предметом спора по Украине.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Основным предметом спора по Украине являются остающиеся под контролем Киева 20% территории ДНР, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«То, из-за чего разворачиваются баталии сейчас, — это пространство примерно в 30−50 километров и 20% Донецкой области (Рубио таким образом именует ДНР — ред.)», — сказал он в интервью телеканалу Fox News, не уточнив, о каких территориях кроме ДНР идет речь.

По его оценке, сейчас у американской стороны есть определенное понимание, «с чем украинцы могли бы согласиться, что обеспечит им гарантии безопасности на будущее».

Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского президента, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. По итогам встречи российская сторона оценила ее как продуктивную.

