Рубио сделал новое заявление о конфликте на Украине

«То, из-за чего разворачиваются баталии сейчас, — это пространство примерно в 30−50 километров и 20% Донецкой области (Рубио таким образом именует ДНР — ред.)», — сказал он в интервью телеканалу Fox News, не уточнив, о каких территориях кроме ДНР идет речь.