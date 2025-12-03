В ЕП могут вновь инициировать голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен

В Европарламенте могут вновь выдвинуть инициативу по вынесению вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, это допустил депутат ЕП из Румынии Георге Пиперя.
Он отметил в соцсети X*, что оснований для нового вотума недоверия может быть два: задержание за мошенничество двух бывших высокопоставленных представителей ЕК, действовавших в рамках первого мандата фон дер Ляйен, и отказ Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддержать предоставление Украине выплаты в размере 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита.
Европейскому изданию Politico Пиперя подтвердил, что собирается начать процесс повторного выдвижения инициативы по вынесению вотума недоверия. Ранее данное СМИ, сославшись на источники, заявило, что фон дер Ляйен будет постоянно сталкиваться с вотумами недоверия.
* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.