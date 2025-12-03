В ЕП могут вновь инициировать голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен

Он отметил в соцсети X*, что оснований для нового вотума недоверия может быть два: задержание за мошенничество двух бывших высокопоставленных представителей ЕК, действовавших в рамках первого мандата фон дер Ляйен, и отказ Европейского центрального банка (ЕЦБ) поддержать предоставление Украине выплаты в размере 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита.