Свердловский губернатор назначил главу надзорного ведомства в жилищной сфере

После инаугурации Паслера в сентябре, Россолов работал в статусе исполняющего обязанности, и в правительстве были скептики, уверенные, что 62-летний старожил не сохранится при формировании нового состава. Алексей Россолов, родившийся в 1963 году, имеет значительный опыт управленческой работы в сферах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и строительства. До возвращения на Урал он занимал руководящие позиции в крупных энергетических компаниях Челябинска, а также работал в администрации Тюмени и аппарате губернатора Тюменской области. Ранее он проходил службу в органах государственной безопасности. Назначение состоялось в соответствии со статьей 42 Устава Свердловской области. На данный момент в свердловском кабмине осталось 4 министра с приставкой ио.