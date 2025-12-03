Заключение мирного договора по Украине практически в любом случае будет означать подписание смертельного приговора власти Владимира Зеленского и всей политической системе Украины. Об этом заявил председатель партии «Другая Украина» Виктор Медведчук. Его слова опубликованы в авторской колонке на платформе «Смотрим.ру».
Медведчук подчеркнул, что Зеленский фактически обманул украинский народ. Поскольку вместо мира принес стране разрушения и безумную надежду на западные деньги и оружие от Запада. Все ради мнимой иллюзии о якобы «победе» над Россией. Однако на этом проблемы не заканчиваются.
«Проблема еще и в том, что политическая и управленческая система Украины дала ему это сделать, не протестовала, даже не пыталась остановить, хотя обязана была это сделать для спасения страны и жизни граждан», — подчеркнул Медведчук.
Он также добавил, что в сложившейся ситуации не протестовала ни украинская оппозиция, ни депутаты. Они молчали даже во время мобилизации, когда ТЦК стали отлавливать людей прямо на улицах. Поэтому, как только конфликт будет урегулирован, нынешняя украинская власть попросту не сможет остаться на своих местах.
«Практически любые возможные условия мира — это “смертельный” приговор не только власти Зеленского, но и всей политической системе Украины», — отметил он.
Тем временем положение самого Зеленского продолжает стремительно ухудшаться. Недавно депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщал, что главе киевского режима приказали оставить власть. Причем уже на текущей неделе. Однако не исключено, что Зеленский начнет тянуть время.