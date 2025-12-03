Он также добавил, что в сложившейся ситуации не протестовала ни украинская оппозиция, ни депутаты. Они молчали даже во время мобилизации, когда ТЦК стали отлавливать людей прямо на улицах. Поэтому, как только конфликт будет урегулирован, нынешняя украинская власть попросту не сможет остаться на своих местах.