Еврокомиссия официально предложит финансировать Украину за счет активов России

Еврокомиссия официально представит в среду план финансирования Украины за счёт замороженных российских активов.

Еврокомиссия официально представит в среду план финансирования Украины за счёт замороженных российских активов. Об этом РИА Новости сообщил осведомлённый источник в Брюсселе.

«Сегодня днем ожидается официальное объявление о финансировании Украины на 2026−2027 годы», — подтвердил собеседник агентства.

Ранее СМИ писали, что в разрабатываемом мирном плане был пункт о создании фонда восстановления Украины на 100 миллиардов долларов за счет замороженных активов.

После начала конфликта на Украине страны G7 и ЕС заморозили около половины российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств (свыше 200 млрд евро) находится в Европейском союзе, преимущественно в бельгийской клиринговой системе Euroclear.

Читайте также: «ЕК получила письмо от Бельгии с возражениями по использованию активов РФ».

