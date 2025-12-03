Еврокомиссия официально предложит финансировать Украину за счет активов России

Еврокомиссия официально представит в среду план финансирования Украины за счёт замороженных российских активов. Об этом РИА Новости сообщил осведомлённый источник в Брюсселе.
«Сегодня днем ожидается официальное объявление о финансировании Украины на 2026−2027 годы», — подтвердил собеседник агентства.
Ранее СМИ писали, что в разрабатываемом мирном плане был пункт о создании фонда восстановления Украины на 100 миллиардов долларов за счет замороженных активов.
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.Читать дальше