Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отменили встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом сообщил журналист Euronews Алекс Рауфоглу в соцсети X.

Источник: Reuters

«Как сообщают источники, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой. Кремль утверждает, что Уиткофф и Кушнер “обещали” отправиться прямо в Вашингтон после переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», — пишет он.

Журналист сообщает, что встреча Уиткоффа, Кушнера и Зеленского должна была состояться в бельгийской столице 3 декабря, после завершения переговоров в Москве.

