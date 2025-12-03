Уиткофф и Кушнер отменили встречу с Зеленским

«Как сообщают источники, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой. Кремль утверждает, что Уиткофф и Кушнер “обещали” отправиться прямо в Вашингтон после переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным», — пишет он.
Журналист сообщает, что встреча Уиткоффа, Кушнера и Зеленского должна была состояться в бельгийской столице 3 декабря, после завершения переговоров в Москве.
