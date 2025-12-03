Игра в имитацию: Медведчук раскрыл переговорный блеф Киева

При этом Владимир Зеленский ранее заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту на Украине, добавив, что простых решений по этому вопросу нет. Зеленский пояснил, что последняя версия мирного плана состоит из 20 пунктов, однако ряд положений ещё нужно проработать. Самыми сложными он назвал вопросы территорий, использования активов РФ и гарантии безопасности для Киева.