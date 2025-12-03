Ричмонд
Игра в имитацию: Медведчук раскрыл переговорный блеф Киева

Переговорная тактика Киева построена на имитации движения вперед. Такое мнение высказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Источник: Life.ru

Он категорически отверг предположения о скором разрешении конфликта, назвав разговоры о необходимости уладить «пару вопросов» абсолютной профанацией. Медведчук подчеркнул, что стратегия Киева — это намеренное затягивание процесса: они демонстрируют прогресс, оставляя ключевые пункты в подвешенном состоянии, но при этом отказываются от реальных уступок.

При этом Владимир Зеленский ранее заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту на Украине, добавив, что простых решений по этому вопросу нет. Зеленский пояснил, что последняя версия мирного плана состоит из 20 пунктов, однако ряд положений ещё нужно проработать. Самыми сложными он назвал вопросы территорий, использования активов РФ и гарантии безопасности для Киева.

