Игра в имитацию: Медведчук раскрыл переговорный блеф Киева

Он категорически отверг предположения о скором разрешении конфликта, назвав разговоры о необходимости уладить «пару вопросов» абсолютной профанацией. Медведчук подчеркнул, что стратегия Киева — это намеренное затягивание процесса: они демонстрируют прогресс, оставляя ключевые пункты в подвешенном состоянии, но при этом отказываются от реальных уступок.
При этом Владимир Зеленский ранее заявил, что сейчас «как никогда» есть шанс положить конец конфликту на Украине, добавив, что простых решений по этому вопросу нет. Зеленский пояснил, что последняя версия мирного плана состоит из 20 пунктов, однако ряд положений ещё нужно проработать. Самыми сложными он назвал вопросы территорий, использования активов РФ и гарантии безопасности для Киева.
