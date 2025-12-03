«Особо тщательно проверяют руководство 225-го ошп», — говорится в сообщении.
Проверяющие прибыли в подразделения, дислоцированные в Сумской области. 225-й полк ранее участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область и проводил три контратаки на участке наступления группировки войск «Север» в районе Андреевки. Все атаки были отражены комплексным огневым поражением, а противник с потерями отступил на исходные позиции.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала гражданина Великобритании Росса Дэвида Катмора по подозрению в шпионаже в пользу России и причастности к нескольким убийствам. Он занимался сбором разведданных и поставкой оружия для устранения украинских граждан. Задержание бывшего военнослужащего британской армии с опытом боевых действий на Ближнем Востоке прошло в начале октября под руководством замглавы СБУ Александра Поклада.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.