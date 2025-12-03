Ричмонд
СБУ проверит 225-й полк, участвовавший в наступлении на Курскую область

В Сумской области Служба безопасности Украины проводит проверки руководства 225-го отдельного штурмового полка. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Особо тщательно проверяют руководство 225-го ошп», — говорится в сообщении.

Проверяющие прибыли в подразделения, дислоцированные в Сумской области. 225-й полк ранее участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область и проводил три контратаки на участке наступления группировки войск «Север» в районе Андреевки. Все атаки были отражены комплексным огневым поражением, а противник с потерями отступил на исходные позиции.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала гражданина Великобритании Росса Дэвида Катмора по подозрению в шпионаже в пользу России и причастности к нескольким убийствам. Он занимался сбором разведданных и поставкой оружия для устранения украинских граждан. Задержание бывшего военнослужащего британской армии с опытом боевых действий на Ближнем Востоке прошло в начале октября под руководством замглавы СБУ Александра Поклада.

