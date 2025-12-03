СБУ проверит 225-й полк, участвовавший в наступлении на Курскую область

Проверяющие прибыли в подразделения, дислоцированные в Сумской области. 225-й полк ранее участвовал во вторжении ВСУ в Курскую область и проводил три контратаки на участке наступления группировки войск «Север» в районе Андреевки. Все атаки были отражены комплексным огневым поражением, а противник с потерями отступил на исходные позиции.