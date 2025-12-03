Ричмонд
В команду губернатора Паслера приехала еще одна оренбургская пиарщица

Новым заместителем директора департамента информационной политики Свердловской области стала Олеся Морозова, ранее возглавлявшая пресс-службу губернатора Оренбургской области. Эту информацию URA.RU подтвердила глава дипа Инна Аверкова.

Сама Инна Аверкова возглавила свердловский ДИП в июне.

«Это человек, который работал с Денисом Владимировичем [Паслером], который его знает. Будет заниматься задачами информационного сопровождения деятельности губернатора», — прокомментировала Аверкова.

Ставка замдиректора дипа была вакантной после отставки Анны Шкериной в начале 2024 года. Предполагается, что Морозова займётся тем же направлением, которым занимается пресс-секретарь Паслера — Дина Веретельникова. В оренбургском правительстве Морозова с 2023 года возглавляла пресс-службу губернатора. К исполнению обязанностей на посту замдиректора свердловского департамента она приступила 1 декабря.