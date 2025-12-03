В команду губернатора Паслера приехала еще одна оренбургская пиарщица

Ставка замдиректора дипа была вакантной после отставки Анны Шкериной в начале 2024 года. Предполагается, что Морозова займётся тем же направлением, которым занимается пресс-секретарь Паслера — Дина Веретельникова. В оренбургском правительстве Морозова с 2023 года возглавляла пресс-службу губернатора. К исполнению обязанностей на посту замдиректора свердловского департамента она приступила 1 декабря.