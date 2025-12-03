G7 передала Украине около 35 миллиардов долларов за счет российских активов

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. Основная часть замороженных активов России хранится на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. По словам главы Euroclear Валери Урбана, на середину ноября в депозитарии находилось около 209 миллиардов долларов активов, принадлежащих ЦБ России.