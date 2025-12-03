Ричмонд
Скандал в ЕС грозит окончательно испортить отношения между Каллас и фон дер Ляйен

Назревающий коррупционный скандал рискует пробить брешь в и без того напряжённом взаимодействии между главой евродипломатии Каей Каллас и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

По утверждению издания, эта ситуация непременно обострит существующий дискомфорт между главой ЕК и главой евродипломатии. Фон дер Ляйен, чья репутация уже несёт ущерб из-за прошлых вопросов о её деятельности, окажется в сложной позиции, пытаясь дистанцироваться от скандалов, берущих начало ещё в начале её мандата. Кроме того, осведомлённые источники сообщают, что противники председателя Еврокомиссии полны решимости монетизировать этот скандал в качестве рычага давления.

Напомним, известная итальянская политическая деятельница Федерика Могерини, бывший глава МИД Италии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, была задержана в рамках расследования по делу о коррупции. Расследование затронуло деятельность Могерини как должностного лица ЕС и итальянской политики. В ходе операции были проведены обыски в Европейской службе внешних действий (ЕСВД) в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и частных резиденциях. Целью обысков являлось выявление возможных правонарушений и сбор доказательств.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

