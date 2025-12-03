Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: Пентагон опубликует доклад о скандале с чатом в мессенджере Signal

В Конгресс США направили отчет о расследовании, касающемся использования Хегсетом коммерческих мессенджеров.

Источник: Аргументы и факты

Пентагон 4 декабря опубликует доклад о скандале с добавлением журналиста в чат в мессенджере Signal, в котором американские высокопоставленные лица обсуждали удары США по Йемену, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источник.

В марте главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что его якобы пригласили в группу в Signal, в которой представители американской администрации обсуждали операцию против йеменских хуситов (движение «Ансар Алла»). Журналист утверждал, что пользователь под ником Пит Хегсет выложил в этот чат детальную информацию, касающуюся ударов по Йемену.

По требованию Конгресса было проведено расследование. Исполняющий обязанности генерального инспектора Пентагона Стивен Стеббин должен был выяснить, соблюдали ли министр обороны США и другие сотрудники ведомства правила использования коммерческих мессенджеров.

Собеседник CBS рассказал, что Стеббин направил в Конгресс копию указанного доклада по расследованию. При этом Пентагон собирается обнародовать отредактированную версию документа, из которой убрали засекреченные данные.

Напомним, в начале августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что администрация США и некоторые американских законодателей выразили обеспокоенность управленческими решениями Пита Хегсета, допустившего ряд серьезных ошибок с начала своего назначения. В статье отмечалось, что критика в адрес министра была связана с отсутствием у него опыта руководства крупными ведомствами, сравнимыми с Пентагоном.

Узнать больше по теме
Йеменские хуситы: кто они и как меняют судьбу Йемена
Многие узнали об этом религиозно-политическом движении, когда его представители начали наносить дерзкие удары по Израилю и терроризировать корабли, связанные с этим государством. И хотя йеменские хуситы официально существуют около 30 лет, они стали громкой и яркой историей, которая получила свое развитие в рамках Ближневосточного конфликта. Подробней об этом движении — в нашем материале.
Читать дальше