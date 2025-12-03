Ричмонд
Пленный рассказал, что бронетехника ВСУ надолго в частях не задерживалась

Бывший водитель ВСУ Сергей Костецкий, взятый в плен российскими бойцами, рассказал о появлении иностранной техники в украинских войсках и условиях службы, призвав сослуживцев сдаваться и не бояться. Видео его раскаяния опубликовало Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«Хочу сказать побратимам, чтобы они сдавались и не боялись. Русский мир — люди здесь хорошие, мирные», — обратился Костецкий.

Сергей Костецкий сообщил, что иностранная бронетехника, включая Kirpi и Humvee, начала поступать в украинские войска с 2022 года, но не оставалась в частях, а «куда-то разъезжалась». Сам он служил водителем с 2018 года, позже был переведён в пехоту за пьянство. Пленный рассказал, что находился на позициях вблизи Мирнограда (Димитрова) с сентября и почти три месяца вынужден был «сидеть и слушать», несмотря на просьбы о ротации.

В середине ноября его перевели в сарай, а затем в подвал дома, где он был взят в плен 16 или 17 числа вместе с двумя сослуживцами. Костецкий отметил, что при сдаче в плен им оказали медицинскую помощь, накормли и предоставили горячий чай. Он подчеркнул, что в украинских войсках встречаются наркоманы и случаи насилия со стороны командиров, и призвал оставшихся солдат сдаваться, чтобы сохранить жизнь и вернуться к семьям.

Ранее сообщалось, что при отступлении из центра Константиновки подразделения ВСУ оставляли военную технику и тяжелораненых бойцов. Российские военнослужащие расширили контроль над константиновским направлением и укрепили позиции с юго-востока и юга населённого пункта. Имелись случаи, когда противник оставлял технику и раненых прямо в центре города.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.