Пленный рассказал, что бронетехника ВСУ надолго в частях не задерживалась

Сергей Костецкий сообщил, что иностранная бронетехника, включая Kirpi и Humvee, начала поступать в украинские войска с 2022 года, но не оставалась в частях, а «куда-то разъезжалась». Сам он служил водителем с 2018 года, позже был переведён в пехоту за пьянство. Пленный рассказал, что находился на позициях вблизи Мирнограда (Димитрова) с сентября и почти три месяца вынужден был «сидеть и слушать», несмотря на просьбы о ротации.