На Украине заявили о повреждении взрывами инфраструктуры под Васильковкой

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате взрывов получила повреждения инфраструктура, сообщил в среду Telegram-канал украинской ГСЧС.
По данным ведомства, повреждения инфраструктуры зафиксированы на территории Васильковской общины. Информации о поврежденных объектах нет.
Мониторинговые ресурсы сообщают, что взрывы в районе Васильковки прогремели вечером во вторник на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Напомним, накануне стало известно о нанесении российскими военными ударов по объектам энергетической и газовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.