На Украине заявили о повреждении взрывами инфраструктуры под Васильковкой

По данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Днепропетровской области прогремели на фоне воздушной тревоги.

Источник: Аргументы и факты

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате взрывов получила повреждения инфраструктура, сообщил в среду Telegram-канал украинской ГСЧС.

По данным ведомства, повреждения инфраструктуры зафиксированы на территории Васильковской общины. Информации о поврежденных объектах нет.

Мониторинговые ресурсы сообщают, что взрывы в районе Васильковки прогремели вечером во вторник на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Напомним, накануне стало известно о нанесении российскими военными ударов по объектам энергетической и газовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.