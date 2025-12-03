Ричмонд
Кадровые перестановки — глава администрации Ростова назначил новых руководителей

Департамент экономики администрации города возглавит Денис Полюбин, на должность директора муниципального казенного предприятия «Ростгорсвет» назначен Александр Бурыкин.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава администрации города Ростова-на-Дону Александр Скрябин. Денис Полюбин занимал должности начальника управления муниципальной собственности администрации города Троицка Челябинской области, должность директора по правовым вопросам, развитию и привлечению инвестиций, а затем генерального директора ООО «Консалтинг-Групп», председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, замещал должность министра экономического развития Ставропольского края. Александр Бурыкин — коренной ростовчанин, окончил Ростовский юридический институт МВД России.

Имеет большой опыт работы, в том числе на руководящих должностях в телекоммуникационных компаниях, таких как «Мобильные телесистемы», «Ростелеком», трудился начальником отдела государственных закупок Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области.

«Уверен, Денис Владимирович и Александр Викторович внесут свой вклад в развитие нашего города. Желаю успехов на новых должностях!», — написал Александр Скрябин.