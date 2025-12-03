ЕК в среду выступит с предложением по российским активам

«Сегодня днём ожидается официальное объявление о финансировании Украины на 2026−2027 годы», — подтвердил собеседник РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия подготовила юридические предложения, позволяющие задействовать замороженные российские активы для поддержки Украины. На сессии Европарламента Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ЕК готова представить соответствующий юридический документ, в котором описывается механизм использования этих средств.
