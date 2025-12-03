Ричмонд
Politico: страны НАТО выдвинули свои «красные линии» по Украине

Газета сообщила, что ряд союзников требует учитывать их позиции при обсуждении урегулирования.

Источник: Аргументы и факты

Несколько стран НАТО настаивают на наличии собственных «красных линий», которые должны быть приняты во внимание при обсуждении урегулирования конфликта на Украине, пишет Politico со ссылкой на представителей альянса.

По данным издания, эти позиции касаются возможного членства Украины в НАТО, а также размещения войск и вооружений на территориях союзников. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен подтвердила газете, что работа над формированием таких «красных линий» ведётся совместно с партнёрами.

В публикации напоминается, что США продолжают разрабатывать план урегулирования, но детали публично не раскрывают. Ранее в Кремле заявили, что Россия остаётся открытой к переговорам и готова обсуждать предложения Вашингтона, как только они будут представлены в полном объёме.

Как сообщалось ранее, евродепутат от французского «Национального объединения» Тьерри Мариани заявил, что ресурсы Украины и европейских налогоплательщиков практически исчерпаны, тогда как Еврокомиссия продолжает этого не замечать. Он добавил, что Брюссель повторяет одни и те же заявления и не хочет признавать реальность, а обозначенные ЕК «красные линии» давно утратили значение перед фактическим раскладом сил.

