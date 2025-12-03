Как сообщалось ранее, евродепутат от французского «Национального объединения» Тьерри Мариани заявил, что ресурсы Украины и европейских налогоплательщиков практически исчерпаны, тогда как Еврокомиссия продолжает этого не замечать. Он добавил, что Брюссель повторяет одни и те же заявления и не хочет признавать реальность, а обозначенные ЕК «красные линии» давно утратили значение перед фактическим раскладом сил.