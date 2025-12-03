Рубио: 20% ДНР стали ключевым предметом спора между РФ и Украиной

Дипломат обратил внимание, что США намерены «остановить войну», «защитить долгосрочный суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала марионеточным государством, а была действительно независимой и суверенной, дать ее экономике не просто восстановиться, а процветать, превратить ее историю в историю успеха». По его мнению, через 10 лет ВВП Украины «может быть больше российского, если все делать правильно».