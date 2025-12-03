Рубио: 20% ДНР стали ключевым предметом спора между РФ и Украиной

Основным предметом спора между Россией и Украиной стали пространство примерно в 30−50 км и 20% территории ДНР, подконтрольной Киеву, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Вашингтон изучит возможности урегулирования с учетом позиций Москвы и Киева, чтобы понять, какие предложения могут устроить обе стороны. В Кремле подтвердили, что компромисс по территориальному вопросу пока не найден. Ни Украина, ни Россия не готовы уступать.
Главным предметом спора в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной стали 20% территории Донецкой народной республики (ДНР), оставшиеся под контролем Киева, заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.
«То, из-за чего они буквально сейчас спорят, — это пространство примерно в 30−50 километров и 20% Донецкой области [ДНР], которые остаются [под контролем Украины]. Мы пытались выяснить и, я думаю, добились некоторого прогресса, с чем украинцы могут жить, что даст им гарантии безопасности на будущее», — сказал он.
Несмотря на спорный момент, стороны стали ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за последние три года, отметил Рубио. Однако для достижения конечной цели этого пока недостаточно, заметил госсекретарь.
«Мы все еще недостаточно близки, но это может измениться», — подчеркнул он.
Рубио заверил, что ~Белый дом работает над сделкой уже 10 месяцев и «сделает все возможное» для достижения мира.~ По его словам, Вашингтон изучит возможности урегулирования с учетом позиций России и Украины, чтобы понять, какие предложения могут устроить обе стороны. При этом необходимо вести переговоры именно с обеими сторонами, подчеркнул политик.
«В этот процесс вовлечены некоторые нерациональные люди, которые полагают, что мы должны говорить лишь с Украиной и совсем не вести переговоров с Россией. Невозможно завершить войну между Россией и Украиной, не ведя переговоры с Россией, но также нужно принимать во внимание позицию Украины», — сказал он.
Дипломат обратил внимание, что США намерены «остановить войну», «защитить долгосрочный суверенитет и независимость Украины, чтобы она не стала марионеточным государством, а была действительно независимой и суверенной, дать ее экономике не просто восстановиться, а процветать, превратить ее историю в историю успеха». По его мнению, через 10 лет ВВП Украины «может быть больше российского, если все делать правильно».
Тем не менее достижение украинского урегулирования будет зависеть только от позиций Москвы и Киева, продолжил он.
«Если они решат, что не хотят закончить войну, она продолжится. Мы будем пытаться закончить ее», — подчеркнул Рубио.
Вашингтон вовлечен в процесс урегулирования только потому, что США «единственные, кому это под силу», объяснил госсекретарь. По его мнению, Китай и европейские страны не в состоянии прекратить «самый нелогичный» конфликт, в котором «никто не выигрывает в традиционном смысле».
Рубио также затронул тему финансирования Киева. Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты не могли бы безгранично давать деньги Украине.
«Некоторые люди полагают, что наша политика должна состоять просто в продолжении финансирования Украины в неограниченных объемах столько, сколько продолжается эта война. ~Это нереалистично. Этого не произойдет~», — отметил он в интервью Fox News.
Рубио обратил внимание, что «нельзя оказывать поддержку в таких объемах и масштабах». У Вашингтона «есть миллион вещей в мире, на которых нужно сосредоточиться» вместо попыток урегулирования украинского конфликта, резюмировал руководитель внешнеполитического ведомства.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон «больше не участвует в этой войне финансово». Он напомнил, что экс-глава Белого дома ~Джо Байден «раздал $350 млрд, как конфеты»~.
«Я ничего не раздаю. Мы продаем оборудование НАТО. Европейские страны платят нам за оборудование 100% его стоимости, а затем они привозят его на Украину или делают с ним все, что им заблагорассудится. Но мы пытаемся урегулировать эту ситуацию», — добавил Трамп.
Компромисс не найден.
В ночь на 3 декабря в Кремле завершились пятичасовые переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал прошедшую беседу «полезной, конструктивной, весьма содержательной». Он подтвердил, что ~на встрече обсуждался «наиболее важный» территориальный вопрос, но «компромиссного варианта найдено не было»~. Стороны приняли решение не раскрывать деталей беседы.
На Украине официально пока не комментировали прошедшие в Кремле переговоры России и США. Однако накануне телеканал ABC News со ссылкой на источник заявил, что представители Вашингтона и Киева во время встречи во Флориде 30 ноября также не смогли достичь прогресса по территориальному вопросу.
«Украина не готова уступать территории», — добавил телеканал.