Рютте: страны НАТО с августа закупили у США оружия для Украины на €4 млрд

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Страны НАТО с августа закупили у США оружия для Украины на €4 млрд, до конца 2025 года эта цифра вырастет до €5 млрд, в 2026 году должна составлять порядка €1 млрд в месяц. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте по прибытии в Брюссель на встречу министров иностранных дел стран альянса.
«Страны НАТО уже закупили по инициативе PURL оружия для Украины на €4 млрд, до конца года мы рассчитываем, что будет €5 млрд. Это, в первую очередь, боеприпасы, особенно для ПВО», — заявил он, подчеркнув, что в 2026 году эти закупки должны быть на уровне €1 млрд в месяц.
