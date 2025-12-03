Ричмонд
Китай призвал США не вмешиваться в дела Венесуэлы

Пекин выступает против любых действий, нарушающих Устав ООН, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Источник: Reuters

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Пекин выступает против любых действий, нарушающих Устав ООН и суверенитет государств, а также осуждает вмешательство внешних сил во внутренние дела стран Латинской Америки. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Китайская сторона призывает всех участников [конфликта] соблюдать Устав ООН и избегать действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности», — отметил дипломат.

29 ноября президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Боливарианской Республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон «очень скоро начнет на суше» бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробности о возможных военных операциях.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше