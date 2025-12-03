Китай призвал США не вмешиваться в дела Венесуэлы

«Китайская сторона призывает всех участников [конфликта] соблюдать Устав ООН и избегать действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности», — отметил дипломат.
29 ноября президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по территории Боливарианской Республики. 27 ноября Трамп заявил, что Вашингтон «очень скоро начнет на суше» бороться с наркотрафиком из Венесуэлы, но не привел подробности о возможных военных операциях.
