Экс-главу дипслужбы ЕС Могерини освободили после задержания

Федерика Могерини, занимающая посты экс-главы европейской дипломатии и ректора Колледжа Европы, вышла на свободу в среду после ночного задержания. Об этом сообщает итальянское агентство AGI, ссылаясь на инсайдерские данные.

Источник: Reuters

Уточняется, что задержание, произошедшее во вторник, коснулось и Стефано Саннино, занимавшего пост генсека евродипслужбы; их обоих поместили под стражу в контексте продолжающегося расследования коррупционных действий внутри дипломатической службы ЕС.

Напомним, известная итальянская политическая деятельница Федерика Могерини, бывший глава МИД Италии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, была задержана в рамках расследования по делу о коррупции. Расследование затронуло деятельность Могерини как должностного лица ЕС и итальянской политики. В ходе операции были проведены обыски в Европейской службе внешних действий (ЕСВД) в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и частных резиденциях. Целью обысков являлось выявление возможных правонарушений и сбор доказательств.