Экс-главу дипслужбы ЕС Могерини освободили после задержания

Напомним, известная итальянская политическая деятельница Федерика Могерини, бывший глава МИД Италии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, была задержана в рамках расследования по делу о коррупции. Расследование затронуло деятельность Могерини как должностного лица ЕС и итальянской политики. В ходе операции были проведены обыски в Европейской службе внешних действий (ЕСВД) в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и частных резиденциях. Целью обысков являлось выявление возможных правонарушений и сбор доказательств.