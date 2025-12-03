Экс-главу дипслужбы ЕС Могерини освободили после задержания

Уточняется, что задержание, произошедшее во вторник, коснулось и Стефано Саннино, занимавшего пост генсека евродипслужбы; их обоих поместили под стражу в контексте продолжающегося расследования коррупционных действий внутри дипломатической службы ЕС.
Напомним, известная итальянская политическая деятельница Федерика Могерини, бывший глава МИД Италии и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, была задержана в рамках расследования по делу о коррупции. Расследование затронуло деятельность Могерини как должностного лица ЕС и итальянской политики. В ходе операции были проведены обыски в Европейской службе внешних действий (ЕСВД) в Брюсселе, Колледже Европы в Брюгге и частных резиденциях. Целью обысков являлось выявление возможных правонарушений и сбор доказательств.