Эрдоган добивается возобновления переговоров по Украине в Стамбуле

АНКАРА, 3 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что ведет контакты со сторонами для возобновления переговоров в Стамбуле по Украине.
Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном по просьбе последнего. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, конфликт между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.
«Президент Турции отметил, что Турция прилагает максимальные усилия для того, чтобы война между Украиной и Россией закончилась справедливым и прочным миром. Президент Эрдоган заявил, что для возобновления Стамбульского процесса продолжаются контакты со сторонами и что Турция готова сделать все возможное, чтобы как можно скорее открыть дверь к миру», — сообщила канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган заявил, что для достижения устойчивого мира «необходимо наиболее эффективно использовать дипломатические средства, и что Турция будет и в дальнейшем оказывать всемерную поддержку процессу достижения перемирия и последующим усилиям, а также что отказ от шагов, которые могут поставить под угрозу глобальный мир, будет способствовать мирным усилиям».
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.