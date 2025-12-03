ABC: Австралия может передать Украине вертолеты Tiger

СИДНЕЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство Австралии изучает возможность передачи Украине списываемых ударных военных вертолетов Tiger. Об этом сообщила австралийская вещательная корпорация ABC.
По ее данным, Киев ранее попросил Канберру передать эти машины. Вертолеты Tiger производства европейского концерна Airbus находятся на службе ВВС Австралии. Австралийские военные планируют к 2028 году полностью заменить их американскими AH-64E Apache.
Вертолеты Tiger начали поступать на службу ВВС Австралии в 2004 году, всего было поставлено 22 летательных аппарата. Планируется, что их выведут из эксплуатации к 2028 году, но чиновники Минобороны допускают, что это может произойти в более поздние сроки. Первые два вертолета AH-64E Apache доставили в страну в октябре, следующие партии запланированы на 2026 год.
Когда может быть принято решение по возможной передаче вертолетов Tiger Украине, ABC не уточняет. Она обращает внимание на то, что министр обороны Австралии Ричард Марлз на прошлой неделе анонсировал, что «очень скоро» будет объявлено о новом пакете помощи Украине. В последний раз Канберра передавала Киеву тяжелую военную технику в октябре 2024 года, когда было принято решение о передаче почти 50 танков Abrams.
Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.