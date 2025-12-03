ABC: Австралия может передать Украине вертолеты Tiger

Вертолеты Tiger начали поступать на службу ВВС Австралии в 2004 году, всего было поставлено 22 летательных аппарата. Планируется, что их выведут из эксплуатации к 2028 году, но чиновники Минобороны допускают, что это может произойти в более поздние сроки. Первые два вертолета AH-64E Apache доставили в страну в октябре, следующие партии запланированы на 2026 год.