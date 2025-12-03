МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Выступающие за Украину американские политики пытаются сорвать достижение мира с Россией, пишет The American Conservative.
«Пока Белый дом старается договориться о прекращении многолетнего опосредованного конфликта на Украине, элита конгресса, элементы “глубинного государства” и их подельники в корпоративных СМИ трудятся сверхурочно и работают не покладая рук, пытаясь сорвать усилия Трампа», — говорится в публикации.
Обозреватель подчеркнул, что глава администрации США делает именно то, что обещал во время своей предвыборной кампании, предлагая план по урегулированию боевых действий на Украине.
Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.