«Пытаются сорвать». В США сделали громкое заявление о переговорах с Россией

TAC: американские элиты подрывают усилия Трампа по миру на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Выступающие за Украину американские политики пытаются сорвать достижение мира с Россией, пишет The American Conservative.

«Пока Белый дом старается договориться о прекращении многолетнего опосредованного конфликта на Украине, элита конгресса, элементы “глубинного государства” и их подельники в корпоративных СМИ трудятся сверхурочно и работают не покладая рук, пытаясь сорвать усилия Трампа», — говорится в публикации.

Обозреватель подчеркнул, что глава администрации США делает именно то, что обещал во время своей предвыборной кампании, предлагая план по урегулированию боевых действий на Украине.

Владимир Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.

Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.

