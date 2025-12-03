Захарова заявила о желании НАТО сорвать мирные переговоры по Украине

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио Sputnik».
Она подчеркнула, что Драгоне сделал свое заявление как раз в те дни, когда активизировались контакты с целью урегулирование на Украине. Дипломат также отметила, что это также связано с нагнетанием «милитаристского угара» в Западной Европе.
Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что западные СМИ также работают на подрыв мирного урегулирования. «[Заявление Драгоне] же не просто так было сделано. И не просто так, что в Financial Times (…) Поэтому это же все тоже не случайно, что именно эти цитаты появляются», — заключила она.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте назвал важными переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Он отметил, что был дан старт мирному процессу.