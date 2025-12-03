Россия и Узбекистан достигли расчетов в национальных валютах на уровне 75%

ТАШКЕНТ, 3 дек — РИА Новости. Уже более 75% взаимных торговых расчётов между Узбекистаном и Россией осуществляется в национальных валютах, заявил вице-премьер республики Жамшид Ходжаев.
В Ташкенте в среду проводится 26-е заседание межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству. Ходжаев — сопредседатель комиссии.
«По данным наших коллег, уже более 75% взаимных расчётов между Узбекистаном и Россией осуществляется в национальных валютах», — сказал он.
Ходжаев назвал этот показатель «серьёзным шагом», и считает, что «его нужно закрепить развитием платёжных каналов, интеграции систем, повышением уровня кибербезопасности и комплаенса».
«На фоне геополитической турбулентности именно мы всё время с Денисом Валентиновичем (Мантуровым, первым вице-премьером РФ — ред.) это на повестку ставим: устойчивость платёжной инфраструктуры и цифровых сервисов становится одной из ключевых тем», — добавил Ходжаев.