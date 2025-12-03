Ричмонд
Норвегия закрывает авиабазу НАТО из-за сложностей с содержанием

Авиабаза НАТО на острове Андойя на севере Норвегии прекратит работу. Такое решение принял командующий военным объектом подполковник Эйстейн Дальберг. Причиной закрытия аэродрома он назвал проблемы с обслуживанием, пишет «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

О ликвидации авиабазы сообщило издание Forsvarets forum. В материале уточняется, что прекращение работы авиабазы вызвано неудовлетворительным состоянием взлетно-посадочной полосы — бетон на ней начал покрываться трещинами. Кроме того, имущество базы повреждают дикие животные. Эйстейн Дальберг констатировал, что эксплуатация аэродрома и других объектов базы невозможна из-за опасности для пилотов и самолетов, сообщает «Интерфакс».

Объект с 2016 года имеет статус запасного аэродрома для сил НАТО. Он уже почти десять лет используется как база поддержки, а не основной объект. Ранее планировалось открыть на базе аэродрома центр разработки беспилотных летательных аппаратов Норвегии. Не исключено, что после закрытия аэродрома его будут использовать в качестве полигона для учений стран-участников альянса Cold Response («Холодный ответ»), которые запланированы на март 2026 года.

После закрытия базы ее функции передадут другим объектам на севере Норвегии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше