Норвегия закрывает авиабазу НАТО из-за сложностей с содержанием

Объект с 2016 года имеет статус запасного аэродрома для сил НАТО. Он уже почти десять лет используется как база поддержки, а не основной объект. Ранее планировалось открыть на базе аэродрома центр разработки беспилотных летательных аппаратов Норвегии. Не исключено, что после закрытия аэродрома его будут использовать в качестве полигона для учений стран-участников альянса Cold Response («Холодный ответ»), которые запланированы на март 2026 года.