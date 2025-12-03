Норвегия закрывает авиабазу НАТО из-за сложностей с содержанием

О ликвидации авиабазы сообщило издание Forsvarets forum. В материале уточняется, что прекращение работы авиабазы вызвано неудовлетворительным состоянием взлетно-посадочной полосы — бетон на ней начал покрываться трещинами. Кроме того, имущество базы повреждают дикие животные. Эйстейн Дальберг констатировал, что эксплуатация аэродрома и других объектов базы невозможна из-за опасности для пилотов и самолетов, сообщает «Интерфакс».
Объект с 2016 года имеет статус запасного аэродрома для сил НАТО. Он уже почти десять лет используется как база поддержки, а не основной объект. Ранее планировалось открыть на базе аэродрома центр разработки беспилотных летательных аппаратов Норвегии. Не исключено, что после закрытия аэродрома его будут использовать в качестве полигона для учений стран-участников альянса Cold Response («Холодный ответ»), которые запланированы на март 2026 года.
После закрытия базы ее функции передадут другим объектам на севере Норвегии.