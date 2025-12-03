Зять Трампа Кушнер оказался потомком белорусских партизан

«В ночь Рош-а-Шана 1943 года 250 евреев — все, кто остался в живых из населения когда-то 20-тысячного города, убежали через тоннель, который они вырыли под забором… Брат моей бабушки был убит… Моя бабушка спряталась в лесу, где присоединилась к партизанскому отряду Бельских. Мой дед три года жил в норе в лесу, прячась ото всех и замерзая в этой норе в русскую зиму. В настоящей норе, которую он вырыл сам», — рассказывал Джаред о тех событиях.