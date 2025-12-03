Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в «продвижении войны»

Европа под руководством главы евродипломатии Каи Каллас и председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен усиленно продвигает «войну до последнего украинца», пока Россия и США занимаются урегулированием конфликта.

Все новости РБК
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Такую мысль выразил в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, фригидная Европа, возглавляемая Урсулой и Каей, усиленно продвигает войну до последнего украинца», — написал Медведев.

Он также обвинил фон дер Ляйен в краже «безумного количества денег» на вакцинах в период пандемии коронавируса. Кроме того, Медведев напомнил, что муж Каллас «нажился» на контрактах с Россией.

В заключении он выразил надежду, что глава Еврокомиссии и глава евродипломатии «последуют путем» бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которую задержали накануне по делу о мошенничестве.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше