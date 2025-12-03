Такую мысль выразил в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, фригидная Европа, возглавляемая Урсулой и Каей, усиленно продвигает войну до последнего украинца», — написал Медведев.
Он также обвинил фон дер Ляйен в краже «безумного количества денег» на вакцинах в период пандемии коронавируса. Кроме того, Медведев напомнил, что муж Каллас «нажился» на контрактах с Россией.
В заключении он выразил надежду, что глава Еврокомиссии и глава евродипломатии «последуют путем» бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которую задержали накануне по делу о мошенничестве.