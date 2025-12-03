Кремль назвал неправильной трактовку, что Москва отвергла мирный план США

Пресс-секретарь президента не стал комментировать детали переговоров, поскольку у Москвы есть понимание: «чем больше в тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивность этих переговоров». «Мы специально не будет ничего добавлять Мы в данном случае не являемся сторонниками мегафонной дипломатии, мы видим также, что американцы придерживаются этого же принципа», — объяснил он.