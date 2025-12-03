Ричмонд
Кремль назвал неправильной трактовку, что Москва отвергла мирный план США

Состоявшаяся накануне встреча президента Владимира Путина с представителями американской администрации — первый обмен мнениями по плану урегулирования на Украине, стороны продолжат искать компромисс, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

Трактовать итоги встречи как решение Путина отвергнуть предложенный США мирный план нельзя, отметил Песков. «Дело в том, что такой прямой обмен мнениями состоялся вчера в первый раз. И опять же, как вчера было сказано, что-то было принято, что-то было отмечено как неприемлемое. Это нормальный рабочий процесс, поиск компромисса», — добавил он.

Пресс-секретарь президента не стал комментировать детали переговоров, поскольку у Москвы есть понимание: «чем больше в тишине будут эти переговоры вестись, тем больше продуктивность этих переговоров». «Мы специально не будет ничего добавлять Мы в данном случае не являемся сторонниками мегафонной дипломатии, мы видим также, что американцы придерживаются этого же принципа», — объяснил он.

