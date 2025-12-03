Ричмонд
В НАТО ответили на слова Путина о готовности вести конфликт с Европой

В НАТО ответили на слова Путина о готовности России вести войну с Европой и, по мнению представителей альянса, Россия якобы не способна на такое противостояние. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, насколько это соответствует реальной ситуации.

Что заявили в НАТО.

Высокопоставленный представитель Североатлантического альянса, комментируя слова российского президента Владимира Путина об отсутствии намерений у России воевать с европейскими странами, заявил о том, что у России «не хватит военных ресурсов и потенциала для достижения успеха в полномасштабном традиционном конфликте с объединенными силами Европы».

«Путин знает, что НАТО едино как никогда в вопросе защиты союзников», — заявил в беседе с «Би-би-си» представитель НАТО. Он добавил, что альянс не будет сидеть сложа руки при нападении на территорию союзников.

В этом высказывании многое перевернуто с ног на голову. Для начала уточним, что на самом деле сказал верховный главнокомандующий Вооруженными силами России.

«Мы не собираемся воевать с Европой. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать, и начнет это — мы готовы прямо сейчас. Если Европа начнет с нами войну, очень быстро может произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться», — сказал Владимир Путин.

Вот при чем тут «НАТО едино как никогда в вопросе защиты союзников»? Ведь президент России говорил вовсе не об этом. И откуда в альянсе известно, что «знает» верховный главнокомандующий?

Или заявление «альянс не будет сидеть сложа руки при нападении на территорию союзников». Но Владимир Путин сказал-то прямо противоположное — «мы не собираемся воевать с Европой». То есть с Североатлантическим альянсом в России никто не собирается воевать, а они там — «не будут сидеть сложа руки». Им стрижено, а они — брито.

«Не с кем будет договариваться».

Теперь о главном, о следующих словах верховного главнокомандующего: «Если Европа начнет с нами войну, очень быстро может произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться». То есть в который раз подчеркнем, что согласно словам президента России, действия Москвы будут носить исключительно ответный характер.

Но в этом случае возникает вопрос — а почему «не с кем будет договариваться»?

Для начала напомним некоторые выдержки из классификации войн и их возможного характера. По размаху война на Европейском театре военных действий неизбежно станет мировой и ее отличительной особенностью будет массированное применение всех видов оружия, в том числе и ядерного.

В этой связи напомним самые общие черты крупномасштабной войны с применением ЯО:

предельная решительность целей и способов ведения; ~неограниченное использование~ всех средств массового поражения и прежде всего стратегического ядерного оружия; ~катастрофические последствия~ применения оружия массового поражения для воюющих и других государств; возможность разрушения и уничтожения в кратчайшие сроки важных административно-политических центров и экономических районов; нанесение уже с первых ядерных ударов невосполнимых потерь; последующее прогрессирующее нарастание потерь в результате воздействия вторичных факторов оружия массового поражения; ~невозможность продолжения организованных военных действий~ после обмена ядерными ударами.

Вот именно так и будет выглядеть война на Европейском театре военных действий, и никак иначе. Могут сказать — но у двух европейских государств (Франции и Соединенного королевства) тоже есть ядерное оружие. Но тут все дело в том, что у России специального оружия на два порядка больше.

И если Европа может нанести нам в ходе применения ЯО весьма чувствительные потери, то российская армия просто снесет европейский континент с лица земли. После этого действительно «не с кем будет договариваться».

Способна ли Россия на войну с НАТО?

Теперь о том, что «Россия якобы не способна вести войну с Европой». Очень спорное утверждение. И если в войне с применением только конвенционального оружия возможны, как говорится «варианты», то ~в конфликте со специальным оружием у Европы просто нет шансов~. Это и имел в виду президент Российской Федерации. И к войне подобного рода мы действительно готовы уже сегодня.

Глава государства в этом случае даст сигнал на разрешение применения ядерного оружия и передаст кодовый сигнал на разблокировку ядерных боевых частей. И всего через несколько минут произойдет пуск межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, а также стратегических крылатых ракет с ядерными боезапасами. Потом дело дойдет до ядерных бомб свободного падения и специальных боевых частей артиллерии и оперативно-тактических ракетных комплексов.

Порой складывается впечатление, что европейские лидеры настойчиво добиваются реализации именно этого сценария. В этом случае хочется им сказать: «Да придите же вы, наконец, в сознание!».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).

