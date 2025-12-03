Теперь о том, что «Россия якобы не способна вести войну с Европой». Очень спорное утверждение. И если в войне с применением только конвенционального оружия возможны, как говорится «варианты», то ~в конфликте со специальным оружием у Европы просто нет шансов~. Это и имел в виду президент Российской Федерации. И к войне подобного рода мы действительно готовы уже сегодня.