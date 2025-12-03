Коммунистка и сторонница отношений с Россией. 5 фактов о Федерике Могерини

Что известно о Федерике Могерини — в материале «Известий».
Факт 1. Рано увлеклась политикой.
• Федерика Могерини увлеклась политикой еще будучи подростком. В 15 лет она вступила в Федерацию коммунистической молодежи Италии. После роспуска коммунистической партии Могерини присоединилась к «Левым демократам» и поднялась по партийной лестнице до национального исполнительного комитета. Она стала работать в отделе иностранных дел и отвечала за сотрудничество с международным левым движением и поддерживала отношения с европейскими партиями.
• Высшее образование Могерини тоже было связано с политикой. Она изучала политологию в университете Ла Сапиенца в Риме и защитила диплом по политической философии, а также написала диссертацию по исламу и политике.
Факт 2. Сделала стремительную карьеру.
• Политическая карьера Могерини быстро пошла в гору. В 2008 году она была избрана депутатом итальянского парламента, где также занималась вопросами внешней политики. В кабинете бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци она получила пост министра иностранных дел в 2014 году, но пробыла на этой должности всего несколько месяцев.
• В том же году Могерини стала главой внешнеполитического ведомства Евросоюза. В ее обязанности входила координация внешней политики государств-членов, участие в заседаниях коллегии Европейской комиссии и руководство Советом по иностранным делам ЕС. Это назначение стало для многих неожиданностью: против выступили страны Балтии, которые были обеспокоены «прокремлевской» политикой Могерини. Ей удалось укрепить свой авторитет во время переговоров по заключению ядерной сделки с Ираном, где она представляла Евросоюз.
Факт 3. Придерживалась осторожной политики по отношению к России.
• Могерини критиковали за стремление сохранять дипломатические контакты с Россией. В качестве верховного представителя ЕС она выступала за сохранение диалога с Москвой и указывала на невозможность подвергнуть изоляции такого крупного геополитического игрока. После избрания на первый срок президента США Дональда Трампа в 2016 году она также допускала сотрудничество с Россией для противостояния американской политике на Ближнем Востоке.
• В числе предложений Могерини, которые она предлагала обсудить среди членов Совета по иностранным делам, было смягчение некоторых санкций против России и начало диалога по ряду тем, таких как визы и энергетическая политика. В 2017 году она совершила официальный визит Москву и провела встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Факт 4. Подозревалась в кумовстве.
• Когда истек пятилетний срок пребывания на посту верховного представителя Европейского союза в 2019 году, Могерини стала ректором Колледжа Европы в Брюгге — учебного центра, где проходят подготовку чиновники ЕС. Она оказалась первой женщиной на этой позиции, ее заявка была одобрена ученым советом колледжа, что практически гарантировало ее утверждение на эту должность. В 2022 году Могерини возглавила также и Дипломатическую академию ЕС, учрежденную колледжем.
• При этом профессоры и евродепутаты обращали внимание на то, что она не владела квалификацией для руководства колледжем, не имела обязательного преподавательского опыта, а также подала заявку после истечения срока. Предполагалось, что кандидатуру Могерини продвинули глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава административного совета колледжа, бывший президент Европейского совета и бывший премьер Бельгии Херман Ван Ромпей, при том что на место претендовали другие высококвалифицированные кандидаты.
Факт 5. Тщательно скрывает свою личную жизнь.
• Могерини родилась в семье известного человека, она — дочь итальянского художника-постановщика и кинорежиссера Флавио Могерини. Вероятно, поэтому теперь политик избегает публичности для своих близких.
• Могерини была замужем за Маттео Ребесани, который на момент их знакомства был главой международного отдела римской мэрии. Однако они не афишировали свои отношения и никогда не появлялись на публике вместе. Только в 2014 году папарацци удалось заснять их во время пляжного отдыха с двумя маленькими дочерьми Катериной и Мартой. В 2017-м стало известно об их разводе.