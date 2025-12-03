Коммунистка и сторонница отношений с Россией. 5 фактов о Федерике Могерини

• Могерини была замужем за Маттео Ребесани, который на момент их знакомства был главой международного отдела римской мэрии. Однако они не афишировали свои отношения и никогда не появлялись на публике вместе. Только в 2014 году папарацци удалось заснять их во время пляжного отдыха с двумя маленькими дочерьми Катериной и Мартой. В 2017-м стало известно об их разводе.