Ратмир Мавлиев наградил 11-летнюю школьницу из Уфы медалью за заслуги.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев наградил юную Полину Дудко в честь предстоящего Дня добровольца медалью за заслуги.
Девочка активно занимается добровольческой деятельностью, организовала центр помощи участникам СВО, своими руками плетёт маскировочные сети, льёт окопные свечи, организует сбор средств на закупку необходимых материалов.
Недавно Полина побывала с бабушкой на освобождённых территориях в зоне СВО. Она озвучивает стихи, которые ей шлют военнослужащие, снимает на видео и публикует в соцсетях.
«Полина лично навещает раненых воинов в госпиталях. Такая искренняя доброта школьницы заслуживает признания и уважения», — отметил Ратмир Мавлиев.